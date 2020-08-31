خبير اقتصادي يطرح “رقمًا مخيفًا” لنسبة الفقر في العراق

2020/08/31 | 12:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف الخبير الاقتصادي رع تويج، عن رقم مرتفع يمثل نسبة الفقر الحقيقية في العراق.

وقال تويج في تصريحات صحافية، ان “جينين بلاسخارت ممثلة الامم المتحدة في العراق، اعلنت في وقت سابق ان نسبة الفقر في العراق قد ازدادت بحدود 10%، واذا تمت اضافة هذه النسبة الى مانشر من نسب الفقر من قبل وزارة التخطيط في العام الماضي وهي 22%، تصبح النسبة 32% وهي نسبة كبيرة جدا تستوجب انتباه الحكومة”.

واشار الى ان “النسبة الحقيقية اعلى وفي حدود 40% بسبب جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط، لذلك لابد للحكومة من اتباع ستراتيجبة جديدة للحد من الفقر وابعاد العراقيين عن خطه قدر الامكان وتقليل الحرمان “.

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