ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ 5 أشهر

2020/08/31 | 12:17 - المصدر: NRT عربية

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حقل نفطي

فوتو: ارشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، لأعلى مستوى لها منذ 5 أشهر وذلك بدعم من خفض إمدادات الخام من أبوظبي وبيانات صينية مشجعة.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت العالمي تسليم تشرين الثاني، ارتفاعا بمقدار 46 سنتا صباح اليوم 31 آب 2020، ووصلت إلى 46,27 دولارا للبرميل، فيما سعر بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43,25 دولارا للبرميل مرتفعا 28 سنتا.

ومن المنتظر أن ينهي خام برنت شهر آب الجاري، محققا زيادة في الأسعار للشهر الخامس على التوالي بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع للشهر الرابع، بعد أن بلغ أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 43,78 دولارا في 26 آب حينما ضرب الإعصار لورا الأراضي الأميركية.

وأبلغت شركة "بترول أبوظبي" الوطنية (أدنوك) عملاءها اليوم الاثنين، أنها ستخفض إمدادات تشرين الأول 30 بالمئة، ارتفاعا من خفض خمسة بالمئة في سبتمبر أيلول، انصياعا لتوجيهات حكومة الإمارات لتلبية التزاماتها بأحدث اتفاق لـ "أوبك+".

وتواصل شركات الطاقة مساعيها لاستنئاف العمليات في المنصات البحرية بخليج المكسيك في الولايات المتحدة وكانت مصافي التكرير قد أوقفت عملياتها قبل العاصفة.

وبحسب محللين فان أسعار النفط تلقت الدعم من ضعف الدولار الأميركي ومسح أظهر يوم الاثنين، ارتفاعا مفاجئا في نشاط قطاع الخدمات في الصين حتى في الوقت الذي يواجه فيه الطلب على الوقود صعوبات للتعافي في ظل جائحة فيروس كورونا وفي الوقت الذي تظل فيه الإمدادات وفيرة.



ويحذر المحللون من عقبات أمام تقدم أسعار الخام.

ر.إ

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