2020/08/31 | 12:17 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة كربلاء لـ"الاتجاه": 30 ألف عنصر أمني اشتركوا في تأمين زيارة عاشوراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/31 | 12:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه.

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