رويترز: إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز الستة ملايين حالة

2020/08/31 | 12:17 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة أظهر إحصاء لرويترز تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ستة ملايين حالة في ظل إعلان ولايات بالغرب الأوسط عن ارتفاع معدل الإصابات.وأعلنت ولايات أيوا ونورث داكوتا وساوث داكوتا ومينيسوتا في الآونة الأخيرة عن زيادات يومية قياسية في الإصابات الجديدة، بينما تشهد مونتانا وأيداهو ارتفاعا قياسيا في عدد مرضى كوفيد-19 الخاضعين …

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