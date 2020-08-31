2020/08/31 | 12:18 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة السودانية توقع اتفاق سلام مع الجماعات المسلحة في جوبا عاصمة الجنوب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/31 | 12:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة السودانية توقع اتفاق سلام مع الجماعات المسلحة في جوبا عاصمة الجنوب) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة السودانية توقع اتفاق سلام مع الجماعات المسلحة في جوبا عاصمة الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).