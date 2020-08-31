2020/08/31 | 12:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ⁄ … حددت الدراسات معظم أعراض “كوفيد-19” والتي ترتبط في الغالب بالجهاز التنفسي، ولكن هناك علامات تحذيرية أخرى للمرض قد تتجاوز الأعراض الشبيهة بالبرد.ويوصف فيروس كورونا بأنه مفترس شرس لأنه يهاجم الجسم بطرق لا نتوقعها من اي فيروس اخر ، وهو ما يجعل البحوث والدراسات مستمرة لتحديد الطرق المختلفة التي يمكن لـ”كوفيد-19″ أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة : الأشخاص المصابين بـ”كوفيد-19″ يعانون من أعراض الجهاز الهضمي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة : الأشخاص المصابين بـ”كوفيد-19″ يعانون من أعراض الجهاز الهضمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).