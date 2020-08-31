ديالى تعلن تسجيل128حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 11 للكوادر الصحية

2020/08/31 | 12:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، عن تسجيل 128 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ621سحة جديدة تبين بان 128 منها موجبة اي مصابة بينها 11 للكوادر الصحية”.واضاف العزاوي،ان” 67حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالتي وفاة”.واشار العزاوي الى ان”تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 6953حالة فيما حالات الشفاء بلغت 6126وحالات الوفاة 171 حالة”.وكانت ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد.



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