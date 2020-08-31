كومان يبدأ مشواره مع برشلونة بغياب 13 لاعباً دولياً أبرزهم ميسي

2020/08/31 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

يقود الهولندى رونالد كومان، مدرب فريق برشلونة الإسباني،اليوم الاثنين، أول مران رسمى له مع البارسا وسط حالة من عدم الاستقرار والأزمات داخل صفوف الفريق الكتالونى، وعلى رأسها ملف إقناع ليونيل ميسي بالبقاء داخل "كامب نو" بعد إعلان رغبته فى الرحيل عن النادى.

وحسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن:" رونالد كومان سيبدأ مهمته الرسمية اليوم مع البلوجرانا وسط غياب 13 لاعباً دولياً، على رأسهم الأرجنتينى ليونيل ميسي الذى أخطر النادى برغبته فى تفعيل بند الرحيل المجانى المُدرج فى عقده المنتهى يونيو 2021.

ومن المنتظر أن يكتمل قوام فريق برشلونة الإسباني بعد أسبوعين، وسينضم حينها 31 لاعبًا، حال عدم رحيل أى لاعب عن "كامب نو".

وأضافت أن:" خماسي برشلونة لويس سواريز، أومتيتي، راكيتيتش، أرتورو فيدال وجونيور فيربو، تم إخطارهم من قبل رونالد كومان بأنهم خارج حساباته فى الموسم الجديد".

فيما عاد المُعارون من جديد إلى صفوف برشلونة، وهم توديبو، موسى واجي، رافينيا ألكانتارا وكارليس ألينيا، حيث يعد الأخير الأوفر حظًا فى إمكانية الاستمرار، برفقة فيليب كوتينيو العائد من بايرن ميونخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن:" رونالد كومان مدرب برشلونة لديه 4 تعاقدات جديدة وهم فرانسيسكو ترينكاو، بيدرى جونزاليس، ماتوس فرنانديز، بخلاف ميراليم بيانيتش، وإن كان المدير الفنى الهولندى يطلب 3 صفقات أخرى".

واختتمت الصحيفة بأن:" ناشئي برشلونة ريكى بوج ورونالد أراوخو وأنسو فاتي سيحصلون على فرص كاملة مع كومان بالموسم الجديد، بينما سيبقى نيتو مورارا الحارس الأساسي، لحين تعافي مارك أندريه تير شتيجن من العملية الجراحية التى أجراها في الركبة وستبعده عن الملاعب حتى تشرين الاول المقبل.

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