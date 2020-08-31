كومان يبدأ مشواره بدون 13 لاعبًا

2020/08/31 | 12:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ يستهل مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، مشواره مع الفريق بقيادة اول مران، وسط غيابات عديدة وملفات شائكة.وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن "كومان سيبدأ مهام عمله في ظل غياب 13 لاعبًا دوليًا"، ومن المنتظر أن يكتمل قوام الفريق بعد أسبوعين، وسينضم حينها 31 لاعبًا، حال عدم رحيل أي لاعب.وأوضحت أن "الخماسي لويس سواريز، أومتيتي، راكيتيتش، أرتورو فيدال وجونيور فيربو، تم إبلاغهم بالفعل بأنهم خارج حسابات المدرب الهولندي".بينما عاد لصفوف البارسا، المعارون توديبو، موسى واجي، رافينيا ألكانتارا وكارليس ألينيا، حيث يعد الأخير الأوفر حظًا في إمكانية الاستمرار، رفقة فيليب كوتينيو العائد من بايرن ميونخ.ولفتت إلى أن "كومان لديه 4 تعاقدات جديدة وهم فرانسيسكو ترينكاو، بيدري غونزاليس، ماتوس فرنانديز، بخلاف ميراليم بيانيتش، وأن المدير الفني الهولندي يطلب 3 صفقات أخرى".وذكرت أن "ناشئي برشلونة ريكي بوج، رونالد أراوخو وأنسو فاتي، لهم نصيب في الموسم الجديد، بينما سيبقى نيتو مورارا الحارس الأساسي، لحين تعافي مارك أندريه تير شتيجن من عملية جراحية في الركبة ستبعده حتى تشرين الاول المقبل"./انتهى10

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