2020/08/31 | 12:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمان/نينا/ بلغ اجمالي قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للأردن من قبل الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي 2020 نحو، 7ر1 مليار دولار.وحسب بيانات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الاردنية اعلنتها اليوم، توزعت قيمة المساعدات الخارجية التي حصلت عليها المملكة خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي،على المنح التنموية، بقيمة 589 مليون دولار، والقروض الميسرة 507 ملايين دولار، فيما بلغت قيمة المنح الاضافية ضمن خطة الاستجابة للازمة السورية 597 مليون دولار./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (7ر1 مليار دولار قيمة المساعدات الخارجية للاردن خلال سبعة اشهر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (7ر1 مليار دولار قيمة المساعدات الخارجية للاردن خلال سبعة اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).