2020/08/31 | 12:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت/نينا/ منح الاتحاد الدولي لكرة القدم/فيفا/ اول تدريسي في جامعة واسط شهادة تخصص بالاصابات الرياضية ‏The FIFA Diploma in Football Medicine .وقال مدير اعلام الجامعة اسامة الموسوي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان:" التدريسي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الدكتور بشار بنوان الزاملي حصل على شهادة دبلوم متخصص في طب كرة القدم ، وهي الاولى من نوعها في جامعة واسط ".واضاف:" ان الشهادة منحت للتدريسي اثر اجتيازه دورة مصممة لمساعدة الأطباء على تعلم كيفية تشخيص وإدارة الإصابات والأمراض الشائعة المتعلقة بكرة القدم والتي تمنح خصيصًا لأطباء الرعاية الأولية، بما في ذلك الأطباء وأخصائيو العلاج الطبيعي وممارسو الرعاية الصحية الآخرون" ، مبينا :" ان منهاج الدورة ضم 42 وحدة ، وكل وحدة تحتوي على 12-18 موضوعا واجبة الاكمال و تختص باصابة رياضية معينة" ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيفا يمنح اول تدريسي في جامعة واسط شهادة تخصص بالاصابات الرياضية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيفا يمنح اول تدريسي في جامعة واسط شهادة تخصص بالاصابات الرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).