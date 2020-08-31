محكمة عراقية تصدر مذكرة قبض بحق مالك قناة ’دجلة’ الفضائية

2020/08/31 | 12:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة تحقيق الرصافة في العراق، اليوم الاثنين، مذكرة قبض بحق مالك قناة "دجلة" الفضائية بعد تقديم عدد من المحامين شكوى بخصوص تعمد الإساءة إلى شع...

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