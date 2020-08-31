 تعليمات جديدة لمنح قروض شراء سيارات للموظفين

2020/08/31 | 12:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

أصدر مصرف الرشيد، تعليمات جديده لمنح قروض لشراء سيارات للموظفين.

واوضح المصرف في بيان تسلمته ” خبر برس “، إن “التعليمات الجديدة للقروض الخاصة لشراء السيارات والمركبات هو أن يدفع طالب القرض على نسبة (10٪؜) من سعر السيارة تودع لدى المصرف”.

وأضاف أن “التعليمات الأخرى تتضمن أن يكون مبلغ القرض (٣٠) مليوناً لمدة (٥) سنوات، والمبالغ التي تتجاوز (٣٠ _ ٦٠) مليون لمدة (٦) سنوات وبفترة امهال (٣) أشهر”.

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