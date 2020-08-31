 تعليمات جديدة لمنح قروض شراء سيارات للموظفين

أصدر مصرف الرشيد، تعليمات جديده لمنح قروض لشراء سيارات للموظفين.
واوضح المصرف في بيان تسلمته ” خبر برس “، إن “التعليمات الجديدة للقروض الخاصة لشراء السيارات والمركبات هو أن يدفع طالب القرض على نسبة (10٪) من سعر السيارة تودع لدى المصرف”.
وأضاف أن “التعليمات الأخرى تتضمن أن يكون مبلغ القرض (٣٠) مليوناً لمدة (٥) سنوات، والمبالغ التي تتجاوز (٣٠ _ ٦٠) مليون لمدة (٦) سنوات وبفترة امهال (٣) أشهر”.
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