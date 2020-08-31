السفير الامريكي في بغداد يشيد بزيارة الكاظمي الى واشنطن ويعتبرها خطوة هامة بين البلدين

2020/08/31 | 12:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، الاثنين، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن أعطت زخماً كبيراً للعلاقة بين البلدين، وفيما أكد أنه بلاده مستعدة للتعاون مع العراق بخصوص الإصلاح الاقتصادي، كشف عن “لقاءات” عراقية أميركية مرتقبة تتناول … Readmore

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