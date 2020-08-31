انفجار داخل احد مطاعم ابو ظبي

2020/08/31 | 12:45 - المصدر: وكالة خبر

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واخ_ بغداد

افادت وكالة أنباء الإمارات بأن شرطة أبو ظبي تتعامل حاليا مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة ، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج .

حيث تسلمت غرفة العمليات صباح اليوم بلاغا بشأن اندلاع انفجار في مطعم ، فتحركت فرق التدخل السريع من شرطة أبوظبي وتباشر الفرق مهامها في إخلاء السكان من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.

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