2020/08/31 | 12:47 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 31 أغسطس 2020 | 12:43 مساءً | عدد القراءات : 3

تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في ذي قار

سجلت محافظة ذي قار جنوبي العراق، الاثنين، اكثر من 210 وفاة واصابة بفيروس كورونا.

وقالت مصادر طبية، ان"نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اقضية ونواحي المحافظة".

واشارت الى"تسجيل حالتي وفاة لمصابين بالفيروس ايضا في المحافظة

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