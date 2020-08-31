بعد دبي والكويت.. البورصة المصرية تسجل ثالث أفضل أداء بالشرق الاوسط

2020/08/31 | 12:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ سجلت البورصة المصرية ثالث أفضل أداء بمنطقة الشرق الاوسط من حيث المكاسب، منذ أبريل الماضي، وفق وكالة بلومبرج الاقتصادية الامريكية.وذكر التقرير الذي نشرته الوكالة الامريكية أن مؤشر البورصة المصرية صعد نحو 7.9% خلال أغسطس وحتى أمس، لتصبح الثالثة في ترتيب بورصات المنطقة بعد سوق دبي المالي وبورصة الكويت واشارت بلومبرج ان صعود السوقين […]

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