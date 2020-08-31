 الزراعة النيابية تدعو الى الاسراع بانشاء السدود  لاستطلاح مساحات واسعة من الاراضي

2020/08/31 | 12:53 - المصدر: وكالة خبر

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واخ_بغداد

دعت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية الى الاسراع بانشاء السدود لاستطلاح مساحات كبيرة من الاراضي وتوفير الكميات اللازمة للخطط الزراعية.

وعـد رئيس اللجنة النائب سلام الشمري ، في بيان تسلمته ” خبر برس “، ان ” فترة الايرادات العالية تكون خلال فصل الربيع وهي لا تخدم الموسم الزراعي الشتوي ولا الموسم الزراعي الصيفي لذلك فأن انشاء السدود يعتبر ضرورة ملحة”، مشيرا الى ان ” الطاقة الكهربائية التي تولدها السدود لا تسبب تلوثاً للبيئة ، وهذا ما يدعو الى الاستمرار في انشاء السدود عموماً “.

واضاف ، ان ” هدف انشاء السدود الرئيسي هو تأمين وتنظيم المياه اللازمة للري من خلال خطط تشغيل صيفية وشتوية وفق سياسة تشغيل مركزية لتلبية الاحتياجات المائية على مدار السنة للقطاعات المستخدمة كافة، وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي يستهلك بحدود 85% من حجم المياه المتاحة وتامين كميات معينة من الخزين للسنة التالية “،مبينا ان ” انشاء السدود سيوفر انتاجا وفيرا للثروة السمكية وتطوير السياحة للساكنين قرب السدود او المواطنين الراغبين بالاستمتاع بمواقغ مريحة وجذابة”.

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