ضبط هدر بقيمـة ملياري دينار في أحد المصارف الحكوميَّة بديالى

2020/08/31 | 12:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_بغداد

تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية من ضبط أصل إضبارة أحد قروض المصرف الزراعي في محافظة ديالى، الذي تمَّ رفع الحجز عن ضماناته العقارية، بالرغم من عدم تسديد المبلغ.

واشارت الهيئة ، إلى تحقيقاتها في المصرف الزراعي التعاوني – فرع هبهب تمكَّنت من ضبط أوليات القرض الزراعي الذي يصل إلى قرابة ملياري دينار الممنوح لأحد المقترضين” ، مبينة قيام مدير المصرف برفع الحجز عن سبعةٍ من أصل تسعة عقاراتٍ من الضمانات العقاريَّة المأخوذة لمصلحة المصرف، بالرغم من عدم قيام المقترض بتسديد مبلغ القرض وفوات مدة الأجل.

وأضافت إن ” ملاكاتها انتقلت إلى مديرية التسجيل العقاري في ديالى، وضبطت المخاطبات كافة بين المصرف والمديرية بخصوص رفع الحجوزات عن الضمانات العقارية للمقترض، لافتةً إلى أن مبلغ القرض هو (1,780,000,000) مليار دينار، وأن المبلغ الذي تمَّ تسديده هو (75,000,000) مليون دينار فقط.

وأوضحت ان ” قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّر إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُتَّهم مدير المصرف، وأمر باستقدام مسؤولة السجلات في مديرية التسجيل العقاري بالمحافظة، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

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