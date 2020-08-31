مع إفتتاح المدارس.. دراسة طبية تؤكد أن الأطفال ينقلون كورونا دون ظهور الأعراض

2020/08/31 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالتزامن مع قرب إعادة فتح المدارس في بلدان عدة، حذرت دراسات طبية من مخاطر انتشار الإصابة بفيروس كورونا في المؤسسات التعليمية.

الدراسة التي نشرتها مجلة “جاما” الطبية، اكدت أن الأطفال المصابين بكورونا يمكن أن ينشروا الفيروس لأسابيع، بالرغم من أنهم هم أنفسهم لا تظهر عليهم أعراض المرض، ما يعني أنهم قد يصيبوا الأشخاص من حولهم بدون قصد.

وتؤكد الدراسة أن ليس كل الأطفال المصابين لديهم أعراض، وحتى أولئك الذين يعانون من الأعراض لا يتم التعرف عليهم بالضرورة في الوقت المناسب، مشيرة الى وجود اختلافات كبيرة حول طول المدة الزمنية التي ظل فيها الأطفال يعانون من الأعراض.

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