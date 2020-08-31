تقرير: الكاظمي يرغب في إرساء أسس مستقبلية ثابتة للعراق بعيدا عن التحزبات

2020/08/31 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/iraq%E2%80%99s-turn-toward-mediterranean-brilliant-strategic-move-168044

وصف تقرير دولي أن التحول الاستراتيجي لسياسة العراق نحو منطقة البحر الأبيض المتوسط، يعد خطوة رائعة لصالح الدولة الغنية بالنفط.

ولفت تقرير مجلة “ناشيونال انتريست” الدولية إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يرغب في إرساء أسس مستقبلية ثابتة للعراق، بعيدا عن التحزبات فضلا عن جعله لاعبا رئيسيا في المنطقة.

ويشير التقرير إلى أن الكاظمي يسعى لربط العراق مع قبرص واليونان اللتان صرفتا النظر عن توظيف الاتراك لديها بعد التوتر في منطقة شرق المتوسط بين اليونان وتركيا، وهو ما تسعى له القيادة العراقية بتوظيف أبنائها في الدولتين، الأمر الذي يشكل مكسبا لجميع الأطراف.

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