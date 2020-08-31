بعد انقطاع.. انطلاق توزيع مفردات التموينية و”مهلة” للمسافرين والمتوفين قبل الشطب

2020/08/31 | 12:58 - المصدر: يس عراق

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يس عرق: بغداد

اعلنت وزارة التجارة عن توجيه فروع التموين في محافظات البلاد بالشروع بعملية توزيع قسيمة البطاقه التموينية لعامي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ .

واكد مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة ابتهال هاشم بانه “تم توجيه فروع التموين كافة بالشروع بعملية توزيع قسيمة البطاقة التموينية الجديدة عن طريق الوكلاء من خلال حضورهم الى الفرع التمويني مستصحبين معهم مستمسكات العوائل (نسخ مصورة) اذ يتم تسليمهم البطاقات بعد تدقيقها بالفرع مع المستمسكات والذي بدورهم سيقوموا بتوزيعها على العوائل”.

وبينت ان “فترة التوزيع ستكون فترة عفو للابلاغ عن المسافرين والمتوفين ليتسنى للدائرة شطبهم من البطاقة التموينية حسب الضوابط والتعليمات المعمول بها في الوزارة بهذا الخصوص اذ يكون بامكان المواطن عند مراجعة الوكيل لاستلام بطاقته التموينية الابلاغ عن المسافرين والمتوفين من خلال ملئ استمارة خاصة بذلك”.

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