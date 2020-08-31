الشروع بتوزيع قسيمة البطاقة التموينية الجديدة لعامي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١

2020/08/31 | 13:04 - المصدر: وكالة خبر

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واخ_بغداد

وجهت وزارة التجارة فروع التموين في محافظات البلاد بالشروع بعملية توزيع قسيمة البطاقه التموينية لعامي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ .

واوضحت الوزارة ، في بيان صحفي تسلمته ” خبر برس “، انه تم توجيه فروع التموين كافة بالشروع بعملية توزيع قسيمة البطاقة التموينية الجديدة عن طريق الوكلاء من خلال حضورهم الى الفرع التمويني مستصحبين معهم مستمسكات العوائل ( نسخ مصوره ) اذ يتم تسليمهم البطاقات بعد تدقيقها بالفرع مع المستمسكات والذي بدورهم سيقوموا بتوزيعها على العوائل”.

واضافت ، ان” فترة التوزيع ستكون فترة عفو للابلاغ عن المسافرين والمتوفين ليتسنى للدائرة شطبهم من البطاقة التموينية حسب الضوابط والتعليمات المعمول بها في الوزارة بهذا الخصوص ، اذ يكون بامكان المواطن عند مراجعة الوكيل لاستلام بطاقته التموينية الابلاغ عن المسافرين والمتوفين من خلال ملئ استمارة خاصة بذلك”.

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