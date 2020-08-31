العسكري مستشاراً إعلامياً لوزير الدفاع

2020/08/31 | 13:06 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن تعيين مستشار اعلامي لوزير الدفاع جمعة عناد.





وقال المصدر، إنه تم "تعيين الفريق الركن محمد العسكري مستشاراً إعلاميا لوزير الدفاع".

محمد المرسومي

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