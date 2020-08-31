محافظ الانبار يوجه بمنع تجول العجلات الحكومية التي لا تحمل لوحات أصولية

2020/08/31 | 13:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدر محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، امراً ادارياً يقضي بعدم السماح للعجلات الحكومية التابعة لديوان المحافظة، والتي لاتحمل لوحات اصولية بالحركة والتجوال في عموم مناطق الانبار، ويحمل المخالفين التبعات القانونية استناداً للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية مديرية المرور العامة .

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