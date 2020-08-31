قناة دجـلة تنقل مقرهـا الى موقع جديد في بغداد

2020/08/31 | 13:10 - المصدر: وكالة خبر

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واخ_بغداد

في تطور متسارع ، انتقلت قناة دجلة الفضائيـة الى موقع جديد اخر في حي المنصور بالعاصمة بغداد بدلا من موقعها السابق الذي كانت تشغله حتى يوم امس في حي الجادرية ، جراء موجة السخط الشعبي المتزايد والتنديد من عرضها امس برامج ومواد متلفزة لاتتناسب مع قدسية مناسبة أستشهاد الامام الحسين ابي الاحرار عليه السلام .

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