بلاتيني وبلاتر أمام النيابة العامة السويسرية

2020/08/31 | 13:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترافع الفرنسي، ميشال بلاتيني، الرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمام القضاء السويسري، الاثنين،

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