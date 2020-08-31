حصة الإقليم بموازنة العام المقبل تتصدر مباحثات الوفد الكردي في بغداد

2020/08/31 | 13:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – سوما الجاف

أعلنت حكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، أن وفدا من وزارتي المالية والتخطيط وصل العاصمة بغداد، لحسم موضوع حصة الاقليم في مشروع موازنة عام 2021.

وقال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان سمير هورامي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "وفداً من وزارتي المالية و التخطيط في حكومة اقليم كردستان متواجد حالياً في بغداد، لغرض التباحث حول أساسيات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 ".

وأضاف أن "الوفد سيناقش الجوانب الفنية والقانونية حول موضوع حصة الإقليم، لحسم هذه الامور في مشروع قانون موازنة العام القادم".

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