الزراعة تتوقع وصول إنتاج التمور للعام الحالي إلى ٧٠٠ ألف طن

2020/08/31 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكدت وزارة الزراعة، الاثنين، أن تصدير التمور سيبدأ في بداية شهر تشرين المقبل بعد اتمام عملية الجني، فيما بينت أن التمور ستصدر إلى أكثر من 10 دول.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عملية الجني للتمور لم تبدأ بعد، حيث ستكون الكميات لهذا العام أفضل من العام السابق لوجود نوع من الاهتمام والتشجيع على التصدير"، لافتا إلى إن "تصدير التمور سيتم في بداية شهر تشرين المقبل بعد اتمام عملية الجني".

وأضاف أن "الوزارة أكدت على ضبط الحدود لدعم المنتج الوطني وعدم دخول المستورد لإتاحة الفرصة للمصدرين وتشجيعهم، حيث قررت الوزارة منع دخول الدبس من الخارج"، مبينا أن "الوزارة تتوقع وصول إنتاج التمور لهذا العام إلى ٧٠٠ ألف طن من التمور المختلطة".

وتابع أن "أفضل انواع التمور القابلة للتصدير والتي تتحمل الجهد والوقت والتصدير هي الزهدي والحلاوي والبرحي والمكتوم، لكن بالنسبة للتصدير يتم التركيز على نوع الزهدي كونه يدخل بالكثير من الصناعات التحويلية وبالتالي تحتاجه الدول"، مشيرا إلى أن "العراق سيصدر التمور إلى عشرة دول من بينها الهند وباكستان ودول المغرب الغربي وغيرها".

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