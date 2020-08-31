التربية تحدد المشمولين بأداء الامتحانات الوزارية.. هذه الفئة غير مشمولة

2020/08/31 | 13:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} حددت وزارة التربية، الاثنين، المشمولين بأداء الامتحانات الوزارية للدراسة الاعدادية.وبحسب كتاب صادر عن الوزارة، حصلت {أين نيوز} على نسخة منه، فقد حددت الوزارة المسموح لهم وغير المشمولين بأداء الامتحانات الوزارية للدراسة الاعدادية بفرعيها العلمي والأدبي.

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