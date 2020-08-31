ضبط هدر بقرابة ملياري دينار في أحد المصارف الحكومية بديالى

2020/08/31 | 13:19 - المصدر: NRT عربية

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مصرف حكومي

فوتو: ارشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، ضبط أصل إضبارة أحد قروض المصرف الزراعي في محافظة ديالى، وذلك بعد رفع الحجز عن ضماناته العقارية بالرغم من عدم تسديد المبلغ.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان اليوم، 31 آب 2020، أن ملاكات مكتب تحقيق ديالى انتقلت إلى المصرف الزراعي التعاوني – فرع هبهب، وتمكنت من ضبط أوليات القرض الزراعي الذي يصل إلى قرابة ملياري دينار الممنوح لأحد المقترضين، مبينة قيام مدير المصرف برفع الحجز عن سبعة من أصل تسعة عقارات من الضمانات العقارية المأخوذة لمصلحة المصرف، بالرغم من عدم قيام المقترض بتسديد مبلغ القرض وفوات مدة الأجل.

وأضاف البيان ان ملاكات المكتب انتقلت إلى مديرية التسجيل العقاري في ديالى، وضبطت المخاطبات كافة بين المصرف والمديرية بخصوص رفع الحجوزات عن الضمانات العقارية للمقترض، موضحا أن مبلغ القرض هو مليار و780 مليون دينار، وأن المبلغ الذي تم تسديده هو 75 مليون دينار فقط.

وأشار إلى انه تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، في العملية التي نفذت بموجب مذكرة ضبطٍ قضائية، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر إصدار أمر قبض بحق المتهم مدير المصرف، وأمر باستقدام مسؤولة السجلات في مديرية التسجيل العقاري بالمحافظة، وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

ر.إ

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