أدوية الوقاية من أمراض القلب خفضت خطر النوبة القلبية للنصف لمرضى السكر

2020/08/31 | 13:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت دراسة جديدة أن مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى مرضى السكري تنخفض بشكل كبير مع زيادة كبيرة في استخدام الأدوية الوقائية من أمراض القلب، وقالت الدكتورة كريستين جيلدينكيرن من مستشفى جامعة آرهوس بالدنمارك: “تشير نتائجنا إلى أنه عندما يتم تشخيص مرضى السكري من النوع الثاني، فإن بدء تناول الأدوية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية يكون له تأثير كبير على مخاطر النوبات القلبية والوفاة المبكرة”.

وبحسب موقع ميديكال فإن الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو الموت بسبب أمراض القلب مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالسكري.

وقد تغيرت إدارة مرضى السكري من النوع الثاني بشكل كبير خلال العقدين الماضيين ، مع زيادة التركيز على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وكانت هذه أول دراسة تبحث في كيفية تأثير هذه التغييرات على مخاطر النوبات القلبية والوفاة المبكرة لدى مرضى السكري من النوع الثاني المشخصين حديثًا وليس لديهم أمراض قلبية وعائية سابقة.

وحدد الباحثون جميع المرضى في الدنمارك الذين بدأوا العلاج من مرض السكري من النوع 2 من عام 1996 إلى عام 2011 – أي ما مجموعه 211278 مريضًا.انتهى 25

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