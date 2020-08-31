هل يتطلب لقاح فيروس كورونا جرعتين أم جرعة واحدة تكفى؟

2020/08/31 | 13:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف موقع CNN الإخبارى إنه عندما يُطرح لقاح لفيروس كورونا فى السوق، سيحتاج الناس على الأرجح إلى جرعتين، وليس جرعة واحدة، وقد يتسبب ذلك فى مشاكل حقيقية.

وقالت الدكتورة كيلى مور، أستاذ السياسة الصحية فى جامعة فاندربيلت، “ليس هناك شك فى أن هذا سيكون أكثر برامج التطعيم تعقيدًا، وأكبرها فى تاريخ البشرية، وسيتطلب ذلك مستوى من الجهد، ومستوى من التطور، لم نجربه من قبل.

وأشارت إلى أنه حتى الآن، قدمت عمليةWarp Speed ، الأمريكية لتطوير لقاح فيروس كورونا، وتوفير لقاح فى السوق، أموالًا لـ6 شركات أدوية، اثنين من هذه الشركات، هما “موديرنا” و”فايزر”، تجريان الآن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية واسعة النطاق، ويحصل المتطوعون البالغ عددهم 30 ألف شخص فى كل تجربة على جرعتين، مع فارق 28 يومًا بين جرعاتهم، وفايزر21 يوم فارق بين الجرعة والأخرى.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تبدأ استرازينيكاAstraZeneca تجارب المرحلة 3 هذا الشهر، استخدمت تجارب المرحلتين الأولى والثانية جرعتين بفاصل 28 يومًا، لكن لم تبدأ نوفافاكس Novavax أيضًا تجارب المرحلة 3 ، ولكنها استخدمت جرعتين في تجاربها السابقة، أما في تجارب المرحلة 3 القادمة من جونسون آند جونسون Johnson & Johnson ، سيأخذ بعض المشاركين جرعة واحدة وسيأخذ البعض الآخر جرعتين.

وأضافت لم تُعلن شركة سانوفىSanofi ، عما إذا كان لقاحها في جرعة واحدة أو جرعتين، موضحا أنه ليس من المستغرب أن لقاح فيروس كورونا التاجي سيحتاج على الأرجح إلى جرعتين.



تتطلب العديد من اللقاحات، بما في ذلك لقاحات الأطفال ضد جدري الماء والتهاب الكبد الوبائي” أ “ولقاح الهربس للبالغين جرعتين، ويحتاج البعض إلى أكثر يحصل الأطفال على 5 جرعات من لقاح DTaP، الذى يحميهم من الدفتيريا، والتيتانوس، والسعال الديكى.انتهى 25

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