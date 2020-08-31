وزير الداخلية يدعو إجرام بغداد للعمل وفق أساليب حديثة في كشف المجرمين

2020/08/31 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ترأس وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الإثنين، المؤتمر الأمني الذي إقامته مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، لمناقشة معدلات نسبة الجريمة وسبل مكافحتها بحضور عدد من القاده والضابط.





واكد الوزير في كلمة له خلال هذا المؤتمر، ان وزارة الداخلية أمام مهمة كبيرة للحد من الجريمة والتعامل السريع ومراعاة الوقت بالبدأ بالتحقيق المهني في حال وقع جريمة ما.





وأضاف ان رجال قوى الأمن الداخلي هم رجال المرحلة، ويجب أن يكون شعار الوزارة ان الداخلية من المواطن واليه.

كما بين أن مديرية مكافحة اجرام بغداد مفصل حيوي وأساس الأمن المجتمعي ويجب العمل وفق الأساليب الحديثة لكشف الجريمة من خلال اتباع السياقات الصحيحة، مشيرا الى ان في حال تحقق العمل باكتشاف جريمة قتل والوصول الى الجاني فإن هناك ارتياح للضمير.

ودعا الغانمي إلى أهمية تحقيق بيئة آمنة والوقوف امام التحديات للحفاظ على أرواح المواطنين.

يتبع.



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