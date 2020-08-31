2020/08/31 | 13:27 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب مهدي آمرلي لـ"الاتجاه": كتائب حزب الله كانت متواجدة معنا بوضع خطط فك الحصار عن ناحية آمرلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/31 | 13:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه.

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