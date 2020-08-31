تكليف مصطفى اديب رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية

2020/08/31 | 13:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، عن تكليف السفير اللبناني في المانيا مصطفى اديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة./ انتهى10

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