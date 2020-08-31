التجارة توجه فروع التموين بالشروع بعملية توزيع قسيمة البطاقة التموينية لعامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

2020/08/31 | 13:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا / اعلنت وزارة التجارة عن توجيه فروع التموين في محافظات البلاد بالشروع بعملية توزيع قسيمة البطاقه التموينية لعامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ .وذكر بيان للوزارة انه : تم توجيه فروع التموين كافة بالشروع بعملية توزيع قسيمة البطاقه التموينية الجديدة عن طريق الوكلاء من خلال حضورهم الى الفرع التمويني مستصحبين معهم مستمسكات العوائل ( نسخ مصورة ) اذ يتم تسليمهم البطاقات بعد تدقيقها بالفرع مع المستمسكات والذين بدورهم سيقومون بتوزيعها على العوائل".واشار الى : ان" فترة التوزيع ستكون فترة عفو للابلاغ عن المسافرين والمتوفين ليتسنى للدائرة شطبهم من البطاقة التموينية حسب الضوابط والتعليمات المعمول بها في الوزارة بهذا الخصوص ، اذ يكون بامكان المواطن عند مراجعة الوكيل لتسلم بطاقته التموينية الابلاغ عن المسافرين والمتوفين من خلال ملء استمارة خاصة بذلك"./انتهى8

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