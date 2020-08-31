2020/08/31 | 13:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل /نينا/ وصل الى نينوى وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز ووزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ، وكان في استقبالهما المحافظ نجم الجبوري .وقال الركابي في مؤتمر صحفي مشترك :" بالرغم من عدم اقرار الموازنة الا ان الوزارة استطاعت شمول 4000 عائلة موصلية بتخصيص مالي ، وبامكان هذه العوائل مراجعة دائرة العمل والشؤون اجتماعية ابتداء من الاسبوع المقبل للحصول على المبالغ المخصصة لها ".فيما قال وزير الصناعة :" ان عشرات المصانع والمعامل المتوقفة منذ اربع سنوات في عموم محافظة نينوى ، استؤنف العمل فيها "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرا الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية يصلان الى نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرا الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية يصلان الى نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).