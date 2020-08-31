واشنطن تكشف عن ’لقاءات’ عراقية أميركية مرتقبة

2020/08/31 | 13:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، اليوم الاثنين، أن "بلاده مستعدة للتعاون مع العراق بخصوص الإصلاح الاقتصادي، كاشفا عن "لقاءات" عراقية أميركية ...

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