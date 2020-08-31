موجة الحر مستمرة.. أربيل في الصدارة اليوم وغداً

2020/08/31 | 13:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في أربيل 44 مئوية - صورة إرشيفية

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