الدولار يتكبد خسارة جديدة والذهب يعكس مساره.. عالمياً

2020/08/31 | 13:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 92.356 في التعاملات المبكرة - صورة إرشيفية

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