وصفته بـ”التاريخي”.. منظمة العمل الدولية : قرار قطر بوضع حد أدنى لأجور العمال سيحسن حياة الملايين

2020/08/31 | 13:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

وصفت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة قرار دولة قطر بوضع حد أدنى لأجور العمال بالخطوة التاريخية.

وقالت المنظمة في بيان: “في خطوة تاريخية أجرت دولة قطر تعديلات جوهرية في سوق العمل عبر إلغاء وجوب حصول العمال الأجانب على إذن من صاحب العمل لتغيير وجهة عملهم في الوقت الذي أصبحت فيه أول دولة في المنطقة تضع حدا أدنى للأجور غير تمييزي”.

وأشارت إلى أن “الحد الأدنى للأجور، الذي وضعته قطر سيؤثر بشكل مباشر على 400 ألف عامل تقريبا في القطاع الخاص وعلى نطاق واسع سيحسن حياة الملايين من أفراد عائلات العمال والذين يعيشون في بلادهم الأم”.

حقبة جديدة لسوق العمل في #قطر: إلغاء نظام الكفالة واعتماد حدٍّ أدنى للأجور https://t.co/y237XtdUMy via @ILO

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— ILO Arab States – منظمة العمل الدولية (@iloarabstates) August 31, 2020

وأعلنت الحكومة القطرية أمس الأحد، أنها حددت المستوى الأدنى للأجر الشهري “الأساسي” عند ألف ريال قطري (275 دولارا).

وذكرت وزارة العمل القطرية، أن تحديد الحد الأدنى للأجر الشهري “الأساسي” عند ألف ريال يأتي في إطار إصلاحات عمالية تجري في البلاد.

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