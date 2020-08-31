العراق يقرر منع استيراد الدبس

2020/08/31 | 13:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أكدت وزارة الزراعة، الاثنين، أن تصدير التمور سيبدأ في بداية شهر تشرين المقبل بعد اتمام عملية الجني، وفيما بيت أن التمور ستصدر إلى أكثر من 10 دول، قررت منع استيراد الدبس.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “عملية الجني للتمور لم تبدأ بعد ، حيث ستكون الكميات لهذا العام أفضل من العام السابق لوجود نوع من الاهتمام والتشجيع على التصدير”، لافتا إلى إن ” تصدير التمور سيتم في بداية شهر تشرين المقبل بعد اتمام عملية الجني”.وأضاف النايف، أن “الوزارة أكدت على ضبط الحدود لدعم المنتج الوطني وعدم دخول المستورد لإتاحة الفرصة للمصدرين وتشجيعهم، حيث قررت الوزارة منع دخول الدبس من الخارج”، مبينا أن “الوزارة تتوقع وصول إنتاج التمور لهذا العام إلى ٧٠٠ ألف طن من التمور المختلطة”.وتابع أن “أفضل انواع التمور القابلة للتصدير والتي تتحمل الجهد والوقت والتصدير هي الزهدي والحلاوي والبرحي والمكتوم، لكن بالنسبة للتصدير يتم التركيز على نوع الزهدي كونه يدخل بالكثير من الصناعات التحويلية وبالتالي تحتاجه الدول”، مشيرا إلى أن “ العراق سيصدر التمور إلى 10 دول من بينها الهند وباكستان ودول المغرب الغربي وغيرها”.



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