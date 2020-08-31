العراق الاول في عدد المصارف بالمنطقة .. والشبهات تحوم حول ملف يمنع فتحه

2020/08/31 | 13:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أظهرت دراسة مقارنة بشأن قطاع المصارف الحكومية والأهلية في منطقة الشرق الأوسط ، ان العراق يحتل المركز الأول في عدد المصارف على مستوى العالم ، ولاسيما الاهلية منها وتلك التي تحمل صفة مصارف إسلامية.وبينت الدراسة التي أعدتها “وكالة الصحافة المستقلة” أن عدد المصارف في العراق بلغ ( 81 ) مصرفا منها ( 8 ) […]

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