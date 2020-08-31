جدول امتحانات السادس الاعدادي التي تنطلق غداً

2020/08/31 | 13:40 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعادت وزارة التربية، نشر جدول الامتحانات العامة لطلبة السادس الاعدادي المنتظمين {الدور الاول} للعام الدراسي الحالي 2020/2019 ، والتي ستنطلق يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 1 أيلول 2020.





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