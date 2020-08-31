الرئيس اللبناني يلتقي مصطفى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة

2020/08/31 | 13:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل، مصطفى أديب، الاثنين، إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة، حسان دياب، التي استقالت على خلفية غضب شعبي جراء انفجار بيروت وتدهور الظروف الاقتصادية والأمنية في البلاد.

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