ترجيحات باستضافة الكاظمي.. سائرون : البرلمان سيعقد جلسته الخميس او السبت

2020/08/31 | 13:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد تحالف سائرون , الاثنين , ان مجلس النواب سيدعو أعضائه الى اول جلسة للفصل التشريعي الجديد الخميس او السبت المقبلين , مرجحا ان استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال عضو التحالف النائب رياض المسعودي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” رئاسة مجلس النواب ستدعو الأعضاء الى جلسة أولى للفصل التشريعي الجديد يوم الخميس وفي حال تعذره بسبب نهاية الاسبوع فستكون السبت المقبل المصادف الرابع من أيلول “, مبينا ان ” جلسات مجلس النواب المقبلة ستكون جلسات مفتوحة ” .وأضاف المسعودي، انه “من المرجح استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للجلسة المقبلة وذلك لشرح ما دار من نقاشات بشان زيارتيه الى واشنطن وعمان ” .وتابع : ان ” الجلسة المقبلة سيتم فيها مناقشات مفتوحة لقانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية إضافة الى مشروع قانون موازنة عام 2021 ” , مشيرا الى ان ” قانون الانتخابات الحالي لايمكن تعديله الا بعد صدوره بالجريدة الرسمية لكون القانون مصوت عليه بالمجمل وبذلك يعد قانونا مقرا ” .



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