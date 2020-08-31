مصادر نيابية تنتقد إظهار المواقف الرافضة للتواجد الأجنبي من خلال إطلاق الصواريخ

2020/08/31 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت مصادر نيابية متطابقة اظهار إظهار المواقف الرافضة للتواجد الأجنبي والدفاع عنها من خلال تكرار إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء.

وأكدت المصادر ان من حق أي طرف سياسي أو جهة معينة اللقاء والتشاور مع الجهات الحكومية، وإبداء الرأي في المواضيع المطروحة، لكن بنفس الوقت لا يجب إلزام الآخرين بتبني وجهة نظرهم ورؤيتهم أو محاولة فرض قراراهم بالقوة، مشيرة الى ان جميع العراقيين يرفضون الإملاءات الخارجية من أي طرف، لكن محاولة فرض المواقف على الآخرين، أمر غير صحيح ويضع الطرف الذي يريد فرض ما يراه مناسبا في موقع المسؤولية عن اي فشل يحصل.

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