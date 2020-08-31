في حادثين منفصلين.. قتيل وإصابات بانفجاري غاز في مطعمين بالإمارات (فيديو)

2020/08/31 | 13:50 - المصدر: NRT عربية

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انفجار مطعم في أبو ظبي

فوتو: ارشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، الاثنين، تفاصيل عن حادثة انفجار بأحد المطاعم في أبو ظبي، والتي أسفرت عن إصابات بين البسيطة والمتوسطة.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، 31 آب 2020، ان "شرطة أبو ظبي تتعامل حاليا مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد، وذلك بعد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن اندلاع انفجار في مطعم".

وأضاف البيان ان فرق التدخل السريع بشرطة أبوظبي تحركت وباشرت مهامها في إخلاء السكان من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.

ودعت شرطة أبو ظبي المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول الشائعات حول الحادث والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

من جانبها أفادت صحيفة "البيان "الإماراتية، بمصرع شخص جراء انفجار اسطوانة غاز اليوم الاثنين، بمطعم في إمارة دبي، حيث ذكرت أن فرق الدفاع المدني في دبي تمكنت من السيطرة على حريق في مطعم بالمدينة العالمية الثانية مسجلة حالة وفاة واحدة.

وبحسب الصحيفة تبين أن الحريق "ناجم عن انفجار نتيجة تسرب غاز، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب تداعيات الانفجار وتمت السيطرة على الحريق في الساعة 04:54 من صباح اليوم (خلال 33 دقيقة)، وتم تسليم موقع الحريق إلى شرطة دبي لاستكمال التحقيقات".

انفجار #ابو_ظبي #ابوظبي pic.twitter.com/CCsK2LLiIk

— Aljaber (@Aljaber313) August 31, 2020

ر.إ

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