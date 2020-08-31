الغانمي يقترح شعاراً جديداً لوزارة الداخلية

2020/08/31 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، ضرورة العمل وفق "أساليب حديثة" للكشف عن الجرائم في العراق، فيما اقترح شعاراً جديداً للوزارة.

وقال الغانمي في كلمة ألقاها خلال ترؤسه مؤتمراً أمنياً في بغداد، إن "وزارة الداخلية أمام مهمة كبيرة للحد من الجريمة والتعامل السريع ومراعاة الوقت بالبدء في التحقيق المهني في حال وقعت جريمة ما".وأضاف الغانمي، أن "رجال قوى الأمن الداخلي هم رجال المرحلة، ويجب أن يكون شعار الوزارة ان الداخلية من المواطن واليه"، داعياً إلى "أهمية تحقيق بيئة آمنة والوقوف امام التحديات للحفاظ على أرواح المواطنين".

وتابع أن "مديرية مكافحة اجرام بغداد مفصل حيوي وأساس الأمن المجتمعي ويجب العمل وفق الأساليب الحديثة لكشف الجريمة من خلال اتباع السياقات الصحيحة"، مشيرا الى انه "في حال تحقق العمل باكتشاف جريمة قتل والوصول الى الجاني فإن هناك ارتياحاً للضمير".





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